Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild Vorpommern-Greifswald Silvesterrakete auf Kita abgefeuert: Niemand verletzt Von dpa | 26.10.2022, 10:03 Uhr

Unbekannte haben in Anklam (Vorpommern-Greifswald) eine Silvesterrakete auf eine Kindertagesstätte abgefeuert. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag, während noch Kleinkinder auf dem Kita-Gelände spielten. Eltern holten zudem gerade ihre Kinder ab.