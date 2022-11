Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Mobilität in MV Seniorenticket startet später: Deutschlandticket geht vor Von dpa | 28.11.2022, 13:57 Uhr

Der ursprünglich für Januar 2023 geplante Start verschiebe sich, doch die Landesregierung halte an den Plänen fest, sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin.