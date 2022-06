ARCHIV - Eine ältere Frau lehnt mit ihren Armen an einem Paar Krücken. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Landesseniorenversammlung Senioren wollen 1500 Euro Inflationsausgleich Von dpa | 08.06.2022, 16:24 Uhr

Einen Inflationsausgleich in Höhe von mindestens 1500 Euro in diesem Jahr für Beamte im Ruhestand fordert die Landesseniorenversammlung des Deutschen Beamtenbundes in Mecklenburg-Vorpommern. Die Älteren fühlten sich von der Landes- und Bundespolitik im Stich gelassen, hieß es in einer Erklärung vom Mittwoch. Den rund 6500 Versorgungsempfängern im Nordosten sei bereits im Frühjahr bei einer sich abzeichnenden Inflationsrate von mehr als fünf Prozent die Zahlung der Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro verwehrt worden.