Senioren betrogen: Ermittlungen gegen falsche Polizisten Von dpa | 18.07.2022, 08:48 Uhr

Die Rostocker Polizei ermittelt gegen ein Paar, dass sich über Monate als Kriminalpolizisten ausgegeben und Senioren um rund 65.000 Euro betrogen haben soll. Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund am Montag sagte, wird geprüft, ob die 43-Jährige und ihr 32 Jahre alter mutmaßlicher Komplize Teil einer größeren Organisation waren und für weitere Trickbetrügereien in Frage kommen. Gegen die Verdächtigen war seit Ende 2021 ermittelt worden. Sie befinden sich bereits in U-Haft und schweigen zu den Vorwürfen bisher, wie es hieß.