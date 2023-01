Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Seit 20 Jahren keine Fahrerlaubnis und 0,7 Promille Von dpa | 11.01.2023, 14:09 Uhr

Seit 20 Jahren besitzt er keine Fahrerlaubnis mehr - und dennoch hat sich ein Mann in Grimmen (Vorpommern-Rügen) ans Steuer gesetzt. Ein Vorfahrtsfehler wurde ihm zum Verhängnis. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, fiel der 54-Jährige einer Streife am Montag auf. Er war mit einem Auto links abgebogen, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkam, das Vorfahrt gehabt hätte. Die Beamten kontrollierten den Verkehrssünder, der sofort angab, dass er die Fahrerlaubnis schon sehr lange nicht mehr hat.