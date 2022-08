Dieter Schubert (l-r), Anne Kinski und Ulrich Kons sitzen in einem Ruderboot auf der Elbe. Foto: Sebastian Kahnert/dpa FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Forschung Sehbehinderte rudert 600 Kilometer mit DDR-Profis Von dpa | 15.08.2022, 16:15 Uhr

Mit zwei ehemaligen DDR-Ruder-Profis ist die von einer seltenen degenerativen Netzhauterkrankung betroffene Rostockerin Anne Kinski mit Muskelkraft elbabwärts auf dem Weg nach Hamburg. Am Montag stieg die 46-Jährige an der berühmten Dresdner Elbbrücke Blaues Wunder zusammen mit Ulrich Kons, Achter-Olympiasieger von 1980, und Dieter Schubert, Olympiasieger von 1968 und 1972, ins Boot. Mit Hilfe weiterer Ruderer aus DDR-Zeiten sowie Ärzten sollen die 600 Flusskilometer bis Hamburg in knapp drei Wochen geschafft sein.