ARCHIV - Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Boizenburg Segelflieger entdeckt Waldbrand: Fläche teils gelöscht Von dpa | 09.05.2022, 12:30 Uhr

Die anhaltende Trockenheit durch fehlenden Regen hat zu einem weiteren Waldbrand im Süden Mecklenburgs geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, musste die Feuerwehr am Sonntag ein Feuer in einem etwa einen Hektar großen Nadelwald bei Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) löschen. Ein Segelflieger hatte den Brand in den Tessiner Tannen entdeckt und gemeldet. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe seien noch unklar.