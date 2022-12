Christbaumaktion der Seemannsmission Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Brauchtum Seemannsmission verteilt Christbäume im Überseehafen Von dpa | 06.12.2022, 15:34 Uhr

Die Deutsche Seemannsmission Rostock hat 2022 wieder zu Nikolaus Christbäume an die Schiffsbesatzungen im Seehafen verteilt. Es sei auch in diesem Jahr wieder sehr bewegend gewesen, sagte Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow am Dienstag in Rostock. Einigen Seeleuten standen demnach Freudentränen in den Augen.