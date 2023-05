Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Sechsjährige von Auto angefahren und schwer verletzt Von dpa | 25.05.2023, 05:19 Uhr

Ein sechsjähriges Mädchen ist in Broderstorf (Landkreis Rostock) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 64-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf die Straße Am Karpfenteich, als das Mädchen vom Grundstück seiner Eltern zu einem gegenüberliegenden Spielplatz wollte und auf die Straße lief. Demnach konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Mädchen. Laut Polizei fiel die Sechsjährige auf die Straße und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.