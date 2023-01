Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Sechs Verletzte bei Autounfall: Darunter ein Fünfjähriger Von dpa | 13.01.2023, 14:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rostock sind sechs Autoinsassen leicht verletzt worden - darunter ein Fünfjähriger. Zu dem Unfall am Freitag zwischen Dobbertin und Lohmen soll es nach ersten Erkenntnissen wegen eines Überholmanövers gekommen sein, teilte die Polizei mit. Einzelheiten seien nicht bekannt. Vier der sechs Verletzten kamen laut Polizei ins Krankenhaus. An drei Autos sei erheblicher Schaden entstanden. Es gehe schätzungsweise um Zehntausende Euro. Am Nachmittag war die Landesstraße 17 noch voll gesperrt.