Schwerin Schwimmhallen-Sauna öffnet wieder Von dpa | 17.03.2023, 12:03 Uhr

Nach einer mehr als fünfmonatigen Schließung öffnet die Sauna der Schwimmhalle Großer Dreesch in Schwerin am Montag wieder ihre Tore. Die Sauna war am 1. Oktober 2022 geschlossen worden, um Energie zu sparen. Wie die Pressestelle der Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, soll zudem die Wassertemperatur in den Schwimmbecken wieder angehoben werden - auf 30 Grad im Mehrzweckbecken und 28 Grad im Wettkampfbecken.