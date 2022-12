LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energieversorgung Schwimmendes LNG-Terminal läuft am Einsatzort in Lubmin ein Von dpa | 16.12.2022, 16:34 Uhr

Das für Lubmin gedachte schwimmende Flüssigerdgas-Terminal ist am Freitag in den dortigen Industriehafen eingelaufen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wurde das Spezialschiff „Neptune“ in die Hafeneinfahrt geschleppt. Anschließend sollte es am extra vorbereiteten Anleger festmachen.