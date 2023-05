Manuela Schwesig Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down International Schwesig: Zusammen mit Finnland Schiffbau stärken Von dpa | 15.05.2023, 19:26 Uhr

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat die Bedeutung des Schiffbaus für das Bundesland betont. Anlässlich eines Besuchs auf der Meyer-Werft im finnischen Turku sprach sie am Montag von einer Schlüsseltechnologie. „Die Konkurrenz in Asien ist groß. Deshalb ist es wichtig, den Schiffbau stark zu machen, gemeinsam mit unseren Partnern in Finnland.“