Ministerpräsidentenkonferenz Schwesig zufrieden mit MPK: Kitas und Rentner Schwerpunkte Von dpa | 02.06.2022, 20:32 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach den Beratungen der Länderchefs in Berlin zufrieden gezeigt. Bei der Entlastung von Rentnern angesichts der hohen Energiepreise und bei der weiteren Unterstützung von Kitas hätten sich die anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Vorschlägen aus dem Nordosten angeschlossen, hieß es aus der Staatskanzlei in Schwerin am Donnerstag. In beiden Fällen wird die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert.