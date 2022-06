ARCHIV - Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht beim Jahresempfang der Ministerpräsidentin. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Energie Schwesig zu Nord Stream: „Sehe das heute auch kritisch“ Von dpa | 08.06.2022, 16:22 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Verständnis für die Kritik an ihrem langen Engagement für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 geäußert. „Ich sehe das ja heute auch kritisch“, sagte Schwesig der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag). Aus heutiger Sicht sei der damalige Umgang mit Russland und das Festhalten am Bau der umstrittenen Gasleitung ein Fehler gewesen. „Wir und ich dachten, ein Dialog kann Dinge zum Guten verändern. Das war in diesem Fall leider ein Irrtum“, bekannte Schwesig.