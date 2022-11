Manuela Schwesig Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Zuschuss Schwesig: Zahl der Wohngeldberechtigten wird steigen Von dpa | 25.11.2022, 15:48 Uhr

Der Nordosten wird nach Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) deutlich von den Bundesrats-Entscheidungen zu Bürgergeld, Wohngeld und Kindergeld profitieren. „In Mecklenburg-Vorpommern sind bis jetzt 21.600 Haushalte wohngeldberechtigt. Nach der Wohngeldreform, die wir heute beraten, könnten es mehr als dreimal so viele sein“, sagte sie am Freitag im Anschluss an die Beschlussfassung in Berlin. Zudem steige das Wohngeld an.