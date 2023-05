Kulturmühle Parchim Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig würdigt neue Kulturmühle Parchim Von dpa | 17.05.2023, 18:18 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die neue Kulturmühle in Parchim als „Leuchtturmprojekt“ gewürdigt. Anlässlich der Eröffnung des renovierten und um einen Theaterneubau ergänzten Industriedenkmals erklärte sie am Mittwoch laut Pressemitteilung: „Es kommt wieder Leben in die alte, neue Kulturmühle: Das Mecklenburgische Staatstheater und das Parchimer Stadtmuseum machen aus der Kulturmühle ein neues Zentrum von Kultur und Begegnung mitten in Parchim.“ Bis 2012 war in der Mühle noch Mehl gemahlen worden.