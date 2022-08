Manuele Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig würdigt Bedeutung und Wirken der Bundeswehr Von dpa | 29.08.2022, 12:00 Uhr

Die Bundeswehr findet nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) breiten Rückhalt und hohen Respekt in Bevölkerung und Politik. „Seien Sie versichert, dass wir als Landesregierung, dass die Bürgerinnen und Bürger Ihren Einsatz mit großer Wertschätzung wahrnehmen“, sagte die Regierungschefin am Montag bei einem Empfang für Soldaten im Landtag in Schwerin. Mit ihrem Dienst trügen sie maßgeblich dazu bei, Sicherheit, Frieden und Freiheit zu gewährleisten. Wie bedroht diese seien, zeige gerade der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.