Außenhandel Schwesig: Wirtschaftskontakte in die Niederlande ausbauen Von dpa | 31.05.2023, 16:54 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Handelsbeziehungen zu den Niederlanden bei einem Botschafterbesuch in der Landeshauptstadt gelobt. „Im vergangenen Jahr stand das Land auf Platz 2 unserer wichtigsten Außenhandelspartner. Das Außenhandelsvolumen mit den Niederlanden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen“, sagte die Politikerin am Mittwoch in Schwerin anlässlich des Besuchs von Botschafter Ronald van Roeden in der Staatskanzlei.