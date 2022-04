Manuela Schwesig FOTO: Bernd Wüstneck Energiepolitik Schwesig will Signal aus Norddeutschland für mehr Ökostrom Von dpa | 20.04.2022, 20:57 Uhr

Vor dem Treffen der Regierungschefs der Nord-Länder am Donnerstag in Kiel hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mehr Tempo bei der angestrebten Energiewende angemahnt. „Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigen“, sagte Schwesig am Mittwoch in Schwerin. Ein Signal dazu solle gemeinsam von allen norddeutschen Ländern ausgehen.