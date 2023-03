Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Regierung Schwesig weist Rücktrittsforderung von CDU-Chef Merz zurück Von dpa | 10.03.2023, 06:54 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Rücktrittsforderung von CDU-Chef Friedrich Merz gegen sie als „durchschaubaren Versuch, von der eigenen Verantwortung abzulenken“, bezeichnet. Für alles Handeln rund um die umstrittene Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern gebe es Landtagsbeschlüsse. „Die CDU war sowohl in der Landesregierung, als auch im Landtag und auch aktuell noch im Vorstand beteiligt an den Entscheidungen für Nord Stream 2, für die Stiftung“, sagte Schwesig am späten Donnerstagabend in Schwerin.