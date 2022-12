Weihnachtsansprache von Manuela Schwesig Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Weihnachtsansprache 2022 Schwesig: „Wir lassen Sie nicht im Stich“ Von dpa | 23.12.2022, 22:00 Uhr

Zum wiederholten Mal liegt über dem Weihnachtsfest ein Schatten. War es in den Vorjahren die Corona-Pandemie, die die Freude trübte, ist es nun der Krieg in der Ukraine mit seinen weitreichenden Folgen. Das zeigt sich auch in der Weihnachtsansprache der Ministerpräsidentin.