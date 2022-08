Manuela Schwesig FOTO: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesländer Schwesig und Söder in Lubmin: Energiestandort wichtig Von dpa | 25.08.2022, 16:32 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) kommen am kommenden Dienstag im Bemühen um eine bessere Energieversorgung in Lubmin zusammen. Söder wolle sich die auch für Bayern wichtige Pipeline-Infrastruktur dort ansehen, erklärte Schwesig am Donnerstag.