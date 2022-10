Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig reist für Gespräche nach Kopenhagen Von dpa | 07.10.2022, 13:21 Uhr

Zum Ausbau der Beziehungen zu Dänemark reisen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (alle SPD) am Montag und Dienstag in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Dort sind unter anderem ein Gespräch mit dem Staatssekretär im Energieministerium, Lars Frelle Petersen, und ein Besuch der Technischen Universität Dänemarks geplant, wie die Staatskanzlei am Freitag in Schwerin mitteilte.