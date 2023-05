Bund-Länder-Gipfel Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Bund-Länder-Gipfel Schwesig: Prinzip „Mehr Flüchtlinge, mehr Geld“ akzeptiert Von dpa | 10.05.2023, 22:53 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht nach dem Bund-Länder-Gipfel zu den Flüchtlingskosten einen ersten Teilerfolg für die Länder. „Wir sind uns einig, dass die Aufnahme von Flüchtlingen eine Daueraufgabe ist, wir sind uns auch einig, dass wir dafür ein Finanzierungssystem brauchen“, sagte Schwesig am Mittwoch im Anschluss an den Flüchtlingsgipfel in Berlin. Aus ihrer Sicht habe der Bund anerkannt, dass höhere Flüchtlingszahlen höhere Zuschüsse zur Folge haben müssen.