Regierung Schwesig: Ohne Sprachvermittlung geht Plattdeutsch verloren 31.05.2023, 19:46 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will das Plattdeutsche in Mecklenburg-Vorpommern erhalten. „Ich bin froh, dass wir an beiden Universitäten des Landes eine lange Tradition der Erforschung und auch der Vermittlung des Niederdeutschen haben“, sagte sie anlässlich des Auftakts der Plattdeutschen Wochen in Greifswald am Mittwoch. Es sei ein Stück Heimat, das die Menschen auch mit der Geschichte verbinde.