Statistik Mehr Mädchen erreichen weiterführenden Schulabschluss Von dpa | 17.04.2023, 12:35 Uhr

Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an den Abiturientenzahlen ist dem Statistikamt Mecklenburg-Vorpommern zufolge überdurchschnittlich. Während die Geschlechterverteilung an den allgemeinbildenden Schulen des Landes im Jahr 2022 nahezu ausgeglichen gewesen sei, habe der Anteil der Abiturientinnen 57,8 Prozent betragen, teilte das Statistikamt am Montag in Schwerin mit. Dieser Trend bestehe bereits seit mehreren Jahren. Im Gegenzug lag der Anteil der Schülerinnen, die die Schule bereits nach der 9. Klasse verlassen, mit 36,1 Prozent sehr niedrig.