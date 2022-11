Regierungserklärung zu Energiekrise Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Schwesig: Milliardenschweres Hilfsprogramm in Energie-Krise Von dpa | 09.11.2022, 12:56 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ein Entlastungspaket zur Bewältigung der Energiepreis-Krise in Mecklenburg-Vorpommern im Umfang von 1,1 Milliarden Euro angekündigt. 600 Million stammten aus den jüngst beschlossenen Hilfspaketen des Bundes, 500 Millionen Euro steuere das Land selbst bei. „Wir lassen die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land nicht im Stich“, sagte Schwesig am Mittwoch im Landtag in Schwerin.