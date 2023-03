Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Politik Schwesig lädt Kommunalverbände zum Flüchtlingsgipfel in MV Von dpa | 09.03.2023, 01:02 Uhr

Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste gegen die Errichtung von Sammelunterkünften für Flüchtlinge kommen Spitzenvertreter der Kommunalverbände Mecklenburg-Vorpommerns und der Landesregierung heute zu einer Beratung zusammen. Landkreistag sowie Städte- und Gemeindetag hatten bereits vor dem Treffen in der Schweriner Staatskanzlei deutlich gemacht, dass sie weitere Hilfen vom Land benötigen. Dies betreffe insbesondere die Unterstützung von Schulen und Kitas bei der Aufnahme von Flüchtlingskindern. Zudem sei angesichts der immer knapper werdenden Unterkünfte für Flüchtlinge in den Kommunen eine Erhöhung der vom Land vorgehaltenen Kapazitäten in den Erstaufnahme-Einrichtungen geboten, hieß es. Der Städte- und Gemeindetag legte ein dreiseitiges Forderungspapier vor.