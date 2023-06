Manuela Schwesig. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down MV-Sommerfest in Berlin Schwesig: MV kann für ganz Deutschland Impulse setzen Von Frank Pfaff/dpa | 19.06.2023, 19:35 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern rührt in der Bundeshauptstadt die Werbetrommel für sich. Zum Sommerfest in der Landesvertretung waren rund 900 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geladen. Doch will das Land nicht nur als beliebtes Reiseziel wahrgenommen werden.