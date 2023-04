Manuela Schwesig will nun schnellstmöglich ein Kuratorium einrichten, um den Rücktritt des Vorstands der Klimastiftung entgegenzunehmen. Foto: IMAGO/M. Popow up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig hat ein Problem, die Klimastiftung kein Kuratorium Von Max-Stefan Koslik | 11.04.2023, 06:00 Uhr

Ohne Kuratorium kein Rücktritt. So kurz könnte man das neue Dilemma bezeichnen, in das die verrufene Klimastiftung gerade rutscht. Zwar will der Vorstand zurücktreten, aber bei wem den Rücktritt einreichen?