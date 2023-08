Schulen Schwesig gratuliert ABC-Schützen zur Einschulung Von dpa | 26.08.2023, 13:16 Uhr Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den ABC-Schützen zur Einschulung gratuliert. „Ab heute seid ihr endlich Schulkinder. Es beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Eltern. Dafür wünsche ich alles Gute“, teilte Schwesig am Samstag zu einer Einschulungsfeier an einer Grundschule in Schwerin mit.