Landesregierung Schwesig für mehr Staat in der Energieversorgung Von dpa | 20.06.2022, 09:57 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für mehr staatliches Handeln in der deutschen Energieversorgung ausgesprochen. In der aktuellen Krise zeige sich, dass die Tatsache, dass die Energieversorgung in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert ist, Probleme mit sich bringe, sagte Schwesig dem „Nordkurier“ (Montag).