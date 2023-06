Manuela Schwesig (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bundesländer Schwesig fordert Planungssicherheit für Flüchtlingshilfe Von dpa | 15.06.2023, 20:41 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hat nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin auf die schwierige Situation der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen hingewiesen. Die Städte und Gemeinden seien an der Belastungsgrenze, sagte sie am Donnerstag. Notwendig sei eine dauerhafte Finanzierungsgrundlage. Die Kommunen dürfte nicht alleine gelassen werden.