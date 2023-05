Manuela Schwesig Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energie Schwesig fordert erneut Änderungen am Heizungsgesetz Von dpa | 20.05.2023, 16:00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihre Kritik am geplanten Heizungsgesetz erneuert. „Das Gesetz ist dringend überarbeitungsbedürftig. Dafür sollte man sich die nötige Zeit nehmen“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag in Schwerin. „Die Wärmewende ist ja ein richtiges und wichtiges Ziel. Aber sie wird nur funktionieren, wenn die Menschen mitgenommen werden.“