Migrationspolitik Schwesig fordert 50:50-Aufteilung der Flüchtlingskosten Von dpa | 15.06.2023, 09:33 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine schnelle, dauerhafte und faire Lösung bei der Aufteilung der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen gefordert. „Ich will dafür werben, dass wir heute eine Lösung finden“, sagte Schwesig am Donnerstag dem Radiosender NDR Info vor dem Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin. Sie halte nichts davon, dass auf den Ministerpräsidentenkonferenzen (MPK) jedes Mal ums Geld für Flüchtlinge gestritten werde. Stattdessen brauche es Planungssicherheit vor Ort.