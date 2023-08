Feste Schwesig eröffnet Hanse Sail: Über 100 Traditionssegler Von dpa | 10.08.2023, 02:47 Uhr Hanse Sail vor der Eröffnung Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet am Donnerstag (16.00 Uhr) in Warnemünde die 32. Hanse Sail. Zu dem maritimen Volksfest werden bis Sonntag Hunderttausende Besucher in Rostock und Warnemünde erwartet. An den Kaimauern und auf See sind mehr als 100 Traditionsschiffe zu sehen, darunter zum zweiten Mal in Folge das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“. Das größte Sail-Schiff ist mit 111 Metern das Segelschulschiff der indonesischen Marine, die „Bima Suci“. An allen vier Sail-Tagen wird in diesem Jahr auf insgesamt 15 Bühnen ein Vollprogramm von morgens bis abends geboten.