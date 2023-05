Gedenkveranstaltung Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Geschichte Schwesig erinnert an Kriegsende am 8. Mai 1945 Von dpa | 08.05.2023, 17:23 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Montag zum Gedenken an die vielen Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs aufgerufen, der am 8. Mai 1945 mit der Kapitulation Deutschlands zu Ende ging. „Für die meisten Deutschen war der 8. Mai 1945 ein guter Tag, ein Tag der Erleichterung“, erklärte Schwesig in Schwerin. Der schrecklichste aller Kriege in Europa, den Deutschland zu verantworten hatte, sei zu Ende gewesen. Das dürfe nicht in Vergessenheit geraten. „Über 60 Millionen Tote, unermessliches Leid und flächendeckende Zerstörung waren das schreckliche Resultat.“