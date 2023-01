Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Nationalsozialismus Schwesig: Erinnern wichtig für Gegenwart und Zukunft Von dpa | 27.01.2023, 11:54 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gemahnt, die Gräueltaten des NS-Regimes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Das fortwährende Erinnern an die dunkelste Zeit deutscher Geschichte ist wichtig für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. Es ist und bleibt unsere gemeinsame Aufgabe, dass so etwas nie wieder geschieht“, betonte Schwesig am Freitag in Schwerin.