Finanzen Schwesig: Energiekrise mit Rettungsschirm abfedern Von dpa | 11.08.2022, 11:58 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für einen gemeinsamen Rettungsschirm von Bund und Ländern ausgesprochen, um die Folgen der Energiekrise zu dämpfen. „Wir müssen darauf achten, dass wegen dieser Krise weder die Verbraucher noch die Wirtschaft unter die Räder kommen“, warnte sie am Donnerstag bei einer Wirtschaftskonferenz in Rostock. „Die ersten Vorschläge des Finanzministers (Christian Lindner) für eine Steuerentlastung gehen sicher in eine richtige Richtung.“ Notwendig sei aber ein Rettungsschirm wie bei der Corona-Pandemie oder in der Bankenkrise, um in Härtefällen zu helfen.