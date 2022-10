Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig: Brand in Flüchtlingsunterkunft schnell aufklären Von dpa | 21.10.2022, 11:09 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht eine schnelle Aufklärung der Brandursache in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Nordwestmecklenburg als vordringlich an. Es gebe derzeit noch keine neuen Hinweise, sagte sie am Freitag in Hannover vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ermittlungen müssten abgewartet werden. Es stehe aber der schwerwiegende Verdacht im Raum, dass es vielleicht Brandstiftung sein könnte, die sich gegen die Flüchtlinge gerichtet habe. Deshalb müsse das schnell aufgeklärt werden.