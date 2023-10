Mit einem Appell auf dem Marktplatz in Neubrandenburg werden heute mehrere Hundert Soldaten begrüßt, die aus dem Auslandseinsatz in Litauen zurückkommen. Die etwa 300 Frauen und Männer, die zum größten Teil den Panzergrenadieren aus Hagenow (Ludwigslust-Parchim) angehören, waren monatelang in der Region Rukla stationiert. Zu dem öffentlichen Appell wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.



Die Panzergrenadierbrigade 41 stellte den größten Anteil der zeitweise etwa 800 deutschen Soldaten, die im Rahmen der EFP (enhanced Forward Presence)-Battlegroup in Litauen die Ostflanke der Nato sichern sollten. Der multinationale Gefechtsverband bestand zu der Zeit aus 1700 Soldaten aus acht Staaten.



Bei dem Appell soll zugleich das Jägerbataillon 413 aus Torgelow einer anderen Brigade, der Brigade 21 in Nordrhein-Westfalen, unterstellt werden. Schwesig wird vor ihrem Besuch bei den Soldaten bereits eine Rede beim Wirtschaftsempfang der Neubrandenburger IHK halten, die für rund 25.000 Unternehmen im Osten von MV zuständig ist.