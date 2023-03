Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Schwesig: Auch Bundesregierung wollte Nord Stream 2 Von dpa | 21.03.2023, 16:20 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sämtliche Vorwürfe gegen sie im Zusammenhang mit dem Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und der zu deren Fertigstellung gegründeten Klimastiftung MV zurückgewiesen. Es habe in den letzten Wochen viele Behauptungen, Unterstellungen bis hin zu Verschwörungstheorien gegeben. „Ich will ganz klar sagen: Da ist nichts dran“, sagte Schwesig am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin.