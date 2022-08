ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Stralsund Schwerverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto Von dpa | 08.08.2022, 14:12 Uhr

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Stralsund schwer verletzt worden. Der 79-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. An einem Straßenübergang kollidierte der Radfahrer mit dem Auto, wurde durch die Luft geschleudert und stürzte auf den Asphalt. Die Verletzungen sind der Polizei zufolge nicht lebensbedrohlich. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag.