Schweriner Schloss Unesco-Entscheidung Schweriner Weltkulturerbe-Bewerbung geht auf den Weg Von dpa | 08.11.2022, 12:03 Uhr

Die Welterbe-Bewerbung von Schwerin ist einen weiteren Schritt vorangekommen: Das 250 Seiten umfassende Bewerbungsdossier ist von der Stadtvertretung abgesegnet worden und wird nun auf den Weg zur Unesco gebracht. Die Stadtvertreter fassten den Beschluss am Montagabend mit großer Mehrheit, wie eine Stadtsprecherin am Dienstag sagte. Einsendeschluss sei der 1. Februar 2023. Die Entscheidung, ob Schwerin in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen wird, soll 2024 fallen.