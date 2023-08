Tiere Schweriner Löwen-Nachwuchs: Zoo bietet Blick in Höhle Von dpa | 09.08.2023, 14:40 Uhr Löwen-Nachwuchs Foto: -/Zoo Schwerin/dpa up-down up-down

Gut vier Wochen nach der Geburt der beiden kleinen Löwen in Schwerin ist der Nachwuchs der asiatischen Löwin Heidi nach Angaben des Zoos wohlauf. Wie Zoo-Direktor Tim Schikora am Mittwoch sagte, ist das zum Schutz der Neugeborenen vorsorglich geschlossene Rote-Liste-Zentrum, in dem das Rudel lebt, inzwischen wieder geöffnet. In der Wurfhöhle sei eine Videokamera installiert. Somit könnten Besucher auch am Donnerstag, dem Welt-Löwen-Tag, einen Blick in die Kinderstube der Löwenfamilie werfen.