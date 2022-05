„Uwe“ bringt in Schwerin die Trauerseeschwalbe zurück Umweltintiative mit dem Schweriner Zoo und Tierfilme Christoph Hauschild gestartet Von Volker Bohlmann | 12.05.2022, 12:14 Uhr

Grau gefiedert, sehr mitteilsam und im Flug durchaus ein Akrobat - die Trauerseeschwalben sind in Deutschland den wenigsten Menschen bekannt . Das könnte sich in wenigen Monaten auf den Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern und ganz speziell in und um Schwerin ändern. Möglich wird dies mit Unterstützung durch „UWE“, dem Umweltprojekt des Schweriner Zoos. Der Chef des tierischen Treibens, Zoodirektor Dr. Tim Schikora, unterstützt das Anliegen von Hausschild und weiteren Helfern des Naturschutzbundes Deutschland, kurz BUND. „Der ,UWE’ ist eine freiwillige Abgabe, Spende, die die Besucher uns überlassen. Im vergangenen Jahr war es möglich darüber 60000 Euro eben für solche Kleinprojekte einzuwerben“, sagt Schikora . Klein und unbürokratisch - genau solch eine Unterstützung brauchen die Trauerseeschwalben. Allein im Stadtgebiet von Schwerin wurden dafür nun eigens 30 Brutinseln ausgebracht, finanziert mit „UWE“. Schikora und Hauschild starten dafür ein Bootstour auf dem Ostorfer See. Direkt von der Badeanstalt Kaspelwerder geht es los. Ein Boot, beladen mit zehn Brutinseln, Graspolstern und Ankern für die künstliche Kolonie. „Dort hinter in der Bucht, das sind Seerosenfelder, wo sich die Inseln einbinden lassen“, sagt Hauschild. Ohne diese Hilfen gehe es hier kaum noch . Zu wenig Vegetation wie dichte Seerosenblätter als unterläge für die Nester seien vorhanden. Früher gab es an die 200 Brutpaare in MV. Heute nur wenige. Jeder Versuch, die seltenen Vögel auf die Seerosenblätter an Mecklenburger Seen zurückzuholen, beflügelt auch Schikora. Im Ergebnis kommen mit seiner Unterstützung, den Helfern aus Schwerin und Hauschild 30 Nisthilfen auf dem Oststorfer See, der Großen Karausche und dem Medeweger See. Ob die Initialzündung Früchte trägt, wird sich in wenigen Wochen zeigen, wenn die Nisthilfen von ziehenden Trauerseeschwalben angenommen werden oder nicht . Mit Uwe will und hat Schikora weitere Kleinstprojekte wie Moorschutz, die Pflege von Kopfweiden mitfinanziert. Die Ansiedlung der Trauerseeschwalben wäre nicht allein für den Zoodirektor ein tierischer Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern.