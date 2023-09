Prozess Landgericht Schwerin Vater wegen Mordes am eigenen Sohn verurteilt – aber welche Rolle spielte die Mutter? Von Andreas Frost | 11.09.2023, 17:09 Uhr Der Angeklagte im Landgericht Schwerin nahm das Urteil weitgehend reglos auf. Foto: Andreas Frost up-down up-down

Kaum ein anderer Fall hat das Schweriner Landgericht in den vergangenen Jahren so beschäftigt wie der Tod eines kleinen Jungen vor gut zehn Jahren. Selbst als sie das Mord-Urteil gegen den Vater begründete, überraschte die zweite Strafkammer am Ende des Prozesses noch mit einem brisanten Detail zur Rolle der Mutter.