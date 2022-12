Schweriner Schloss Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Residenzensemble Schwerin hat Weltkulturerbe-Bewerbung abgegeben Von dpa | 14.12.2022, 11:45 Uhr

Die Landeshauptstadt Schwerin hat am Mittwoch ihre Bewerbung um Aufnahme ihres großherzoglichen Residenzensembles in die Weltkulturerbeliste der Unesco abgegeben. Bei einem Festakt überreichte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) das rund 250 Seiten umfassende Bewerbungsdossier an Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Bis Anfang Februar müssen die Papiere nun bei der Unesco in Paris abgegeben werden - das soll über das Auswärtige Amt erfolgen. Nächstes Jahr sollen dann Gutachter der Unesco die Stadt besuchen. Die Entscheidung, ob Schwerin in die Welterbeliste aufgenommen wird, soll 2024 fallen.