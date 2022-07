ARCHIV - Schweine liegen in der Bucht eines Tierwohl-Schweinestalls. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Landwirtschaft Schweinebestand: Niedrigster Stand seit mehr als zehn Jahren Von dpa | 13.07.2022, 13:04 Uhr

Die Zahl der Hausschweine in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter zurückgegangen und auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren gesunken. Die Viehzählung am 3. November 2021 ergab nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch 700.100 Schweine. Das waren 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Am 3. November 2019 standen noch 811.600 Schweine im Nordosten in den Ställen, 2018 waren es 832.500. Im Herbst 2011 hatten die Statistiker noch 820.055 Tiere gezählt.